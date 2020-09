Dani Alves, nostalgia canaglia: vuole tornare a giocare in Europa

Voglia d’Europa o probabilmente solo voglia di allontanarsi un po’ dal San Paolo e da un ambiente diventato quasi insostenibili. Dani Alves sente la nostalgia del calcio europeo e a 37 anni vorrebbe tentare un’ultima esperienza nel calcio che conta. Stando a quanto riporta Goal, l’ex terzino anche della Juventus, vorrebbe lasciare la sua terra natale dopo poco più di un anno dal ritorno.

Dani Alves: voglia d’Europa

Come detto, Dani Alves vorrebbe tornare a giocare nel calcio europeo. L’ex giocatore anche di Barcellona e Juventus vorrebbe lasciare il Brasile per motivi legati al clima sempre più ostile nei suoi confronti. Complice la pandemia di coronavirus e alcuni episodi controversi che lo hanno visto discutere più volte con i tifosi del San Paolo a causa di alcune feste e comportamenti ritenuti non idonei dai fan, il brasiliano, che ricordiamolo è il calciatore più titolato della storia, vorrebbe cambiare aria.

In passato il suo nome era stato accostato anche a club blasonati come il Chelsea ma chissà se ci sarà ancora qualcuno che vorrà provare a puntare su di lui in questo momento.

