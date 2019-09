Dani Alves: “Potevo tornare alla Juventus o al Barcellona, ma voglio i Mondiali del Qatar e…”

Il calciatore più vincente della storia del calcio, Dani Alves, ha rivelato un importante retroscena di mercato riguardante la scorsa estate. In un video pubblicato da Players Tribune, infatti, il brasiliano ha affermato: “Ho avuto la possibilità di tornare alla Juventus, ma anche di andare ancora al Barcellona, perché era fra le mie volontà. Ma quando decido, penso sempre quanto il club possa darmi, in che modo e quanto può farmi sentire un giocatore migliore e una persona migliore. Alla fine ho scelto il San Paolo perché voglio conquistare un posto ai Mondiali di Qatar 2022 e lì posso trovare maggiore continuità. Gli altri club non mi hanno garantito minutaggio particolare, credevano avessi una data di scadenza, non volevano puntare su di me. Ma io sono libero, decido io quando iniziare e quando finire un’avventura”.