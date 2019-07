Dani Alves promette: “Chi mi prende avrà un campione. Ho ancora tanto da conquistare…”

Svincolato dopo essere stato premiato come miglior giocatore della Copa America. Vincitore del torneo con il Brasile, Dani Alves ha concluso la sua esperienza anche con il club, il Paris Saint-Germain, ed è diventato a tutti gli effetti libero.

Adesso, il terzino brasiliano cerca una nuova esperienza ed è pronto a dare il 100% come sempre fatto. Ad affermarlo è lo stesso classe ’83, giocatore più vincente della storia. Ai microfono di Globo, Dani Alves ha confessatto di avere ancora tanto desiderio di trionfare.

CAMPIONE – Si mostra spavaldo e sicuro di sé il brasiliano che promette a chi lo cercherà per acquistarlo: “Ho molte cose ancora da conquistare nel calcio e con questo spirito vado ovunque. Per adesso sono libero, l’unica cosa certa è che chiunque mi prende avrà un campione”. Il coraggio non gli manca e a quanto pare neppure la voglia di fare bene. Dani Alves è pronto a vincere ancora. Chi vorrà dargli questa occasione?