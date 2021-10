Dani Alves si offre al Barcellona: arriverebbe gratis e con ingaggio minimo

Il brasiliano potrebbe tornare in maglia blaugrana

Certi amori non finisco, fanno giri immensi e poi ritornano. Sarà anche banale dirlo, ma è quello potrebbe accadere a Dani Alves e al Barcellona . Ebbene sì, perché l'esterno brasiliano, attualmente svincolato dopo l'addio al San Paolo, si sarebbe offerto ai blaugrana per dare una mano in questa stagione.

Il calciatore, 38 anni, si è detto pronto a tornare nel club dal 1 gennaio 2022. Come riportato da Esport3, Dani Alves sarebbe pronto ad accettare lo stipendio minimo pur di tornare in Catalogna ad aiutare la squadra di Koeman. Il brasiliano arriverebbe a Barcellona gratuitamente essendo svincolato.

Il classe 1983, dopo i Giochi Olimpici di Tokyo, si era ritrovato a vivere una situazione intricata con la dirigenza del San Paolo per via di alcuni pagamenti arretrati. La vicenda aveva portato poi all'addio tra le parti. Ora il terzino destro sarebbe pronto a "tornare a casa" dove ha già giocato e vinto tutto tra il 2008 e il 2016.

CONFERMA - Dopo l'indiscrezione, sarebbe arrivata una mezza conferma anche dal diretto interessato che a Sport.es ha detto: "Barcellona è l'unico posto dove ho casa. Se hanno bisogno io ci sono. Sono andato via perché non mi piacevano come stavano andando certe cose ma ho sempre detto che se avessero avuto bisogno di me ci sarei sempre stato. Se hanno necessità, devono solo chiamarmi".