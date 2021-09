Dani Alves si prende… una pausa: “Nessun club fino alla fine dell’anno”

Il brasiliano aveva detto addio al San Paolo ed era stato accostato al Flamengo

Il laterale brasiliano Dani Alves , oggi svincolato dopo aver rescisso il proprio contratto con il San Paolo, fa chiarezza sul proprio futuro e annuncia... una pausa. Attraverso un lungo post pubblicato sui propri profili social, l'ex Juventus e Barcellona ha voluto fermare le numerose indiscrezioni sul suo conto che lo davano vicino al Flamengo ma non veramente prossimo alla firma per via di richieste economiche molto elevate.

Il 38enne ha voluto dare la sua versione dei fatti precisando: "Sono qui per informarvi che ho scelto di non firmare per nessun club per il resto dell'anno. Sono venuto in Brasile per realizzare il sogno di un bambino e si è realizzato: laurearsi campioni con il club del proprio cuore è una cosa che non ha prezzo. Si tratta di umanità, valori e carattere, non di soldi". Dani Alves stara fermo dunque fino alla fine del 2021 e penserà ad un club solamente dal 2022. Dal suo messaggio si capisce come la sua intenzione sia quella di proseguire e i due hashtag #ITSNOTOVER e #IWILLBEBACK lo confermano...