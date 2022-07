Dani Alves vicino al Pumas, ma quello scherzo sul Psg…

Solamente pochi giorni fa si era sparsa la notizia dell'autocandidatura per lo Spezia e il "no grazie" del club italiano. Parliamo di Dani Alves che ancora cerca squadra dopo l'addio al Barcellona causa fine contratto. Il brasiliano vuole giocare, possibilmente ancora in Europa, per arrivare pronto al Mondiale in Qatar di questo inverno. Eppure, le proposte sembrano scarseggiare, almeno per ora.