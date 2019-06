Dani Alves, vicino il ritorno in Spagna. Ma non al Barcellona…

E’ terminata l’avventura di Dani Alves al Paris Saint-Germain. Il brasiliano, dopo due stagioni con i parigini, ha deciso di intraprendere una nuova avventura. Sul suo conto si registra l’interesse dell’Inter, con Antonio Conte che lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per rinforzare la corsia destra nerazzurra. Il giocatore, tuttavia, preferirebbe un ritorno in Spagna, sognando di tornare a vestire la maglia del Barcellona. Ma la destinazione più probabile, ad oggi, sembra un’altra.

SIVIGLIA – Come riporta Fox Sports, su Dani Alves avrebbe messo gli occhi il Siviglia, club con il quale ha esordito in Europa. Il terzino potrebbe quindi tornare a giocare in Liga, ma non con il Barça.