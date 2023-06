Danilo spinge la Juventus: “Sarà stagione difficile ma sogno di tornare a vincere”

"Cerchiamo di trasmettere una speranza e un’opportunità attraverso il pallone vogliamo dimostrare ai bambini che è possibile sognare", ha detto Danilo . "Anche a chi non diventerà professionista del calcio. Per questo avere una buona pagella è molto importante".

Dai valori in cui crede al suo operato in campo con la Juventus: "La Juventus non ci permette di non dare il 100% in ogni partita, sappiamo che ci aspetta una stagione difficile ma sogno di tornare a vincere: so quanto è bello farlo con questa maglia e con la nostra gente. Negli ultimi anni abbiamo sofferto un po’ di più di quello che pensavamo e ora possiamo e dobbiamo tornare a regalare una gioia a noi stessi e ai tifosi", ha detto il brasiliano.