Danilo, videochiamata con tanti campioni e sorpresa ai bambini della sua città natale

Danilo, difensore della Juventus, si è reso protagonista di un bellissimo gesto nei confronti dei bambini più sfortunati che vivono a Bicas (Minas Gerais), la sua città natale. L’esterno bianconero ha organizzato una “call” per Futuro Re2ondo, che accoglie bambini e si occupa della loro assistenza medica, ma anche delle fasi post scolastiche e ricreative. Per questa iniziativa hanno garantito la loro partecipazione diversi calciatori della Juventus come Cristiano Ronaldo ma anche altri assi della Nazionale brasiliana come Casemiro e Marcelo. Nella impossibilità di essere presente con i ragazzi direttamente in Brasile, Danilo li ha sorpresi con una videochiamata e ha mandato loro un messaggio augurando un 2021 migliore.