Danimarca, Eriksen torna tra i convocati

Una bella notizia per tutti gli appassionati di calcio

Una bella notizia arriva dalla lista dei convocati della Danimarca per i prossimi impegni di fine marzo contro Olanda e Serbia. Il commissario tecnico Hjulmand ha chiamato per la prima volta dopo l'arresto cardiaco avuto ad Euro 2020, Christian Eriksen .

Il danese ex Inter torna dunque tra i convocati dopo il drammatico pomeriggio dello scorso 12 giugno, quando rischiò di morire a seguito di un arresto cardiaco nella gara contro la Finlandia. Nella lista dei giocatori chiamati dalla Danimarca, da segnalare anche la presenza dell'atalantino Joakim Maehle. La Danimarca, qualificatasi con largo anticipo a Qatar 2022, affronterà come detto due gare contro l'Olanda il 26 marzo e contro la Serbia il 29.

Sui profili social della Nazionale danese grande enfasi per il ritorno di Eriksen ma anche per il potenziale esordio con la squadra di Daniel Iversen, giocatore del Preston. Non resta che attendere qualche giorno per sapere se i due scenderanno in campo in almeno una delle due occasioni.