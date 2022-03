Danimarca, il gesto di Schmeichel: fascia da capitano a Eriksen contro Serbia

Il portiere ha informato il CT che cederà la fascia al trequartista che ritorna nello stadio che lo aveva visto subire l'arresto cardiaco ad Euro 2020

Un nuovo inizio per Christian Eriksen che dopo aver fatto ritorno sul terreno di gioco col proprio club, in Premier League col Brentford, è stato subito protagonista anche con la sua Danimarca con una rete contro l'Olanda nella prima gara dopo quel terribile malore che lo aveva colpito ad Euro 2020 e che ne aveva messo a rischio, carriera e vita stessa.

E proprio per chiudere il cerchio e riprendere "normalmente" da dove aveva lasciato, questa sera l'ex Inter tornerà ancora in campo e lo farà proprio in quello stadio che lo aveva visto crollare a terra a causa dell'arresto cardiaco. La formazione danese giocherà contro la Serbia in amichevole al Parken di Copenaghen e per l'occasione potrà ammirare un Christian Eriksen capitano.