Danimarca, la gioia di Damsgaard: “Che bello giocare con Eriksen e battere la Francia…”

Il fantasista danese felice della vittoria sulla Francia e di aver giocato col compagno ex Inter

FELICITA' - "Sono estremamente felice della prova della squadra e di come siamo stati capaci di ribaltare la partita contro la Francia soprattutto perché eravamo in trasferta", ha detto Damsgaard. "Devo dire che è stata una gioia rivedere tutti i compagni e giocare con loro. In modo particolare è stato molto bello poter giocare accanto ad Eriksen e spero possa accadere presto nuovamente. Non vedo l'ora di giocare di nuovo".