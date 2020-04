Dario Hubner: “Avrei meritato il Mondiale 2002, rimane il mio rimpianto”

Dario Hubner è sicuramente un simbolo per i nostalgici della nostra Serie A. Tra Brescia e Piacenza, l’ex bomber è stato per un periodo di tempo un finalizzatore implacabile. Prima della partita era immancabile la pausa sigaretta, un vero e proprio vizio raccontato più volte anche in altre interviste.

MONDIALE – L’ex centravanti durante un’intervista al Quotidiano.net ha rivelato il suo più grande rimpianto della sua carriera, ovvero la mancata convocazione al Mondiale 2002: “Il mio rimpianto più grande: non volevo un Mondiale, mi bastavano 5 minuti. Credo me li meritassi. Oggi in duecento indossano l’azzurro, poi spariscono dal calcio”.

RECOBA – Sempre Hubner ha poi raccontato il suo gol all’Inter. Una gioia a metà visto che grazie ad una doppietta Recoba risolse la partita: “Avrà fatto cinque-sei partite buone, una proprio contro di me. Ma il mio goal è rimasto comunque nella storia, lo riguardo ogni tanto su Youtube. Pochi giorni fa un mio amico mi ha taggato su Facebook e, ammetto, mi sono rivisto di gusto”.