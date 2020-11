D’Aversa: “A Parma abbiamo fatto cose importanti. Conte tra i migliori al mondo, Kulusevski…”

Roberto D’Aversa è stato uno degli allenatori più contesi dell’ultima pre-season, eppure alla fine è rimasto senza panchina. L’ex allenatore del Parma ha commentato la sua situazione: “Purtroppo, pur avendo fatto bene, ora mi ritrovo a casa, ma erano 30 anni che con avevo tutto questo tempo, posso godermi la famiglia. Mi dispiace che il Parma dei miei due anni in Serie A venga considerato uguale: nel primo anno sfruttavamo le caratteristiche dei giocatori davanti – svela D’Aversa – , nel secondo anno il modo di affrontare le partite è stato diverso. A Napoli abbiamo perso per due contropiedi, ma io cerco di sfruttare sempre le qualità dei miei”.

LE PAROLE DI D’AVERSA

“Il Napoli è una squadra importante, ha acquistato giovani di prospettiva. Milan e Sassuolo sono in un ottimo momento di forma – dichiara d’Aversa a Radio Punto Nuovo – , mentre la Juventus ha cambiato allenatore ma andrei cauto nel dire che non possa vincere il decimo scudetto di fila. A Parma abbiamo fatto qualcosa di importante, non solo grazie a me, due salvezze partendo dalla Serie C. L’anno scorso alcune situazioni hanno portato alla rottura, ma da parte mia ci sarà sempre gratitudine verso la società”. L’ex allenatore del Parma ha poi parlato del suo rapporto con il tecnico interista Antonio Conte: “Abbiamo un ottimo rapporto, è uno dei migliori allenatori del mondo ed è molto umile. Kulusevski è partito molto bene, se lo stanno gestendo così è perché hanno fatto le loro valutazioni. A Parma le possibilità di giocare e sbagliare le aveva, perché era il più forte, alla Juventus se sta fuori entrano Dybala, Cristiano Ronaldo, Morata”.