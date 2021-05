David Villa sbarca in… India: nuovo ruolo all’Odisha FC

L'ex attaccante vestirà panni inediti in India

“Cercherò di portare la mia esperienza nel nuovo ruolo – ha detto David Villa in un’intervista con Sky Sports News –. Ovviamente non ho giocato in India, ma ho fatto calcio per 20 anni come professionista e prima ancora nel settore giovanile. E in tutti i progetti in cui siamo coinvolti, cercherò di portare tutta l’esperienza personale di football. Sono stato fortunatissimo ad aver giocato con grandi giocatori e allenatori fantastici. Ho disputato grandi tornei e adesso cercherò di aiutare la società, utilizzando tutto quel background".