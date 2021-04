David Villa: “Si vedeva che Pirlo avrebbe fatto l’allenatore. Ibrahimovic? Incredibile ciò che fa. E ha la mia età…”

Non solo le parole su Pep Guardiola, David Villa, nel corso dell’intervista a Sky Sport, ha affrontato molti altri temi come l’esperienza da allenatore di Andrea Pirlo, suo compagno ai tempi degli anni al New York City, e le grandi prestazioni che sta collezionando ancora Zlatan Ibrahimovic.

David Villa a 360°

“Pirlo alla Juve? Per me è stato bellissimo conoscerlo e allenarmi con lui”, ha spiegato David Villa che è stato compagno dell’attuale mister della Juventus ai tempi del New York City. “Andrea è una grande persona. Si vedeva già che avrebbe avuto voglia e capacità per fare l’allenatore”.

A livello personale: “Un giocatore simile a me? È complicato, i calciatori sono tutti differenti e non è facile trovare delle somiglianze. Siamo diversi, ma dico che Haaland e Mbappe sono fortissimi. Il Real Madrid ha sempre preso grandi giocatori, sarà difficile acquistarli ma penso che abbiano l’intenzione di provarci”.

Un pensiero anche su un altro big: Zlatan Ibrahimovic, suo coetaneo: “A Barcellona ci siamo allenati insieme per circa un mese, prima che lui andasse per la prima volta ai rossoneri. Sta facendo cose incredibili, è spettacolare e abbiamo la stessa età…”.