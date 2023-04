Davide Ancelotti pronto alla prima esperienza da mister: c’è la pista Basilea

Potrebbe staccarsi dal padre e diventare a tutti gli effetti mister in prima. Parliamo di Davide Ancelotti accostato in queste ore al Basilea.

Non solo il futuro in bilico di Carlo Ancelotti tra Real Madrid e Nazionale del Brasile. Pare essere incerto anche il futuro del suo vice, e figlio, Davide . Infatti, secondo gli ultimi rumors e da quanto si apprende da Marca , l'attuale vice allenatore Blancos sarebbe pronto alla prima esperienza ufficiale da tecnico di una squadra.

L'ipotesi più accreditata in questo momento sarebbe quella del Basilea . Il club svizzero sembra aver messo nel mirino il mister che avrebbe intenzione, a prescindere dal futuro di suo padre, di intraprendere la carriera da allenatore in prima.

Davide Ancelotti, quindi, non seguirà papà Carlo, né in caso di permanenza al Real né in caso di assunzione del ruolo di commissario tecnico del Brasile. Per lui sarebbe pronta la prima avventura ufficiale da tecnico. Il ragazzo ha maturato grande esperienza in giro per l'Europa avendo vissuto tra Real Madrid, Bayern Monaco, Napoli, Everton e di nuovo Real insieme a suo padre.