Davide Iovinella, calciatore ed ex pornoattore: “‘Laureato’ all’accademia di Rocco Siffredi”

Il calciatore racconta la sua storia.

Redazione ITASportPress

Oggi è tesserato per la ScafateseCalcio ma fino a poco tempo fa abbinava alla carriera da calciatore nel mondo dilettantisco quella del pornoattore. Parliamo di Davide Iovinella che a TMW ha raccontato la sua particolare storia tra pallone e il sogno, realizzato, di lavorare nel mondo dell'hard e dello spettacolo.

Iovinella, in arte Davide Montana, ha spiegato come sia nata la leggenda del calciatore pornoattore: "Ho fatto sei anni di Serie D ma nel frattempo coltivavo questo sogno. Giocavo a Pomigliano e venni a sapere che a Firenze c'era un casting per entrare alla Siffredi Hard Academy a Budapest. Andò bene al punto che mi guadagnai il volo per l'Ungheria". E su come sia stata quell'esperienza: "Bellissima. Ti insegnano a capire se sei portato o no a lavorare nel porno. È una scuola esclusiva, eravamo una classe di 15 aspiranti pornoattori da tutto il mondo. L'accademia finiva con delle premiazioni dove erano le pornoattrici a dover scegliere. E fui scelto proprio io. Posso dire di aver conseguito una laurea del porno".

Il racconto prosegue sul come si abbinava il lavoro da calciatore a quello di attore hard: "Giocavo a Marcianise in Promozione e per come l'accademia era strutturata facevo una settimana a Budapest e poi due mesi a casa. E così via. Se era stancante? A dire il vero tornavo più in forma degli altri (ride)".

Nel dettaglio del suo impiego come pornoattore, Davide Iovinella ha spiegato anche il rapporto con Rocco Siffredi: "Bellissimo, è una delle persone più importanti e bella nella mia vita. Il mio nome d'arte Davide Montana? Ho voluto separare la vita privata da quella pubblica, per questo nel porno ero Davide Montana mentre nella vita reale Davide Iovinella. Me lo scelse Rocco Siffredi. Alla mia prima scena ero elegante e vestito di bianco, sembravo il personaggio di Al Pacino nel film 'Scarface'".

L'avventura nel mondo del porno, però, si è interrotta: "Come mai? Se avessi continuato sì, avrei avuto il successo assicurato. Ma è un mondo complicato e ho realizzato che non era la vita che volevo fare per sempre. Dovevo rinunciare alla famiglia, al calcio.... insomma, dovevi scendere a tanti compromessi personali che ti cambiano davvero la vita. Così ho chiuso. I guadagni? Posso dire che oggi è un'attività abbastanza retribuita, ma non come una volta. Circa la vita di tutti i giorni vengo visto con curiosità, diciamo. Mi fanno sempre tante domande in merito".

Prima di riprendere col calcio, con l'annuncio ad inizio agosto della Scafatese Calcio, per Iovinella c'è stato un approccio anche al mondo dello spettacolo: "Quando ho finito (col porno ndr) sono stato nel mondo dello spettacolo, mi sono iscritto alla LUISS a studiare dizione e recitazione. Ho fatto dei cameo un film con Nancy Coppola e l'anno scorso ho fatto un reality: 'Come una volta' su Discovery Channel".

Sul suo percorso poi: "Cosa voglio dire alle persone? Che non è un gioco e sei un attore professionista a tutti gli effetti. Ed è molto complicato, hai dei tempi molto lunghi e delle direttive. è come fare l'attore di film, non è così bello come sembra".