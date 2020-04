Davide Matteini, l’ex Serie A che vende cannabis: “Tutto in regola e adesso che gli spacciatori non girano…”

Un passato in Serie A con le maglie di Empoli e Parma, ma anche tante altre esperienze con le divise di Livorno, Palermo e Pescara. Davide Matteini si racconta e lo fa a Il Resto del Carlino raccontando la sua nuova vita, decisamente diversa e lontana dai campi di calcio.

CANNABIS – Tutto legale e tutto pubblico, Matteini spiega il suo rapporto con la cannabis light e la sua attività: “Gestisco da quattro anni una tabaccheria nella mia Livorno. Se vendo marijuana? Sì, ovviamente quella legale. Ho i permessi, tutto in regola e certificato, sennò chiuderei domani. La compro sfusa, poi la rivendo, chiaramente con tutti i parametri a norma di legge. E ho inventato anche un mio marchio: ‘Sailor’s weed’, erbaccia del marinaio. Si tratta di ‘un giro positivo’ se ci pensate: ora che è tutto chiuso, gli spacciatori di droga fanno fatica e le persone si buttano sull’erba legale, senza effetti stupefacenti”.

CALCIO – Ma il pallone, in qualche modo, non è mai sparito del tutto dai suoi pensieri: “Guardando chi gioca oggi potrei scendere in campo con gli scarponi Timberland…”, ha detto l’ex calciatore spavaldo. “Però no, vorrei fare l’allenatore e cominciare dai più piccoli. Ho il patentino per allenare fino alla D. Ho un dialogo aperto con l’Empoli per le giovanili, vedremo…”, ha concluso Matteini.