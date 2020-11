DAZN, da non perdere nel weekend: Lazio-Juventus, MotoGP e tanto altro

Torna il grande calcio italiano ed internazionale su DAZN. Weekend da non perdere con tantissimi eventi sportivi assolutamente esclusivi. Dai tre appuntamenti della Serie A, fino alla Serie B e al calcio spagnolo, Ligue 1 e molti altri momenti incredibili da non perdere come la MotoGP.

DAZN, da non perdere nel weekend

Come ogni settimana, DAZN offre il meglio dello sport del weekend. Tanto calcio e non solo. Per gli appassionati del pallone, ecco la Serie A con tre partite ad alto tasso emozionale. Apre sabato sera, 7 novembre 2020 Parma-Fiorentina (QUI LIVE). La gara sarà preceduta dal pre partita direttamente in diretta dallo Stadio “Ennio Tardini” di Parma con Giulia Mizzoni e Massimo Donati. Dal campo il contributo di Federica Zille mentre la telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari e Massimo Gobbi.

Ma gli eventi non sono certo terminati. Prima del posticipo del sabato di Serie A, ecco tutta la Serie B, esclusiva DAZN in diretta a partire dalle 14 con la sfida tra Monza-Frosinone, live con la telecronaca di Dario Mastroianni e l’aiuto dal campo di Tommaso Turci.

Domenica sarà un’altra giornata di grande sport con la Serie A sempre protagonista. Alle 12:30 l’avvincente e attesissimo lunch match tra Lazio-Juventus con le note vicende sui tamponi biancocelesti che faranno tenere il fiato sospeso agli appassionati. Pre partita, in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma con Diletta Leotta e Federico Balzaretti. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin.

Alle 15.00, poi Genoa-Roma in diretta dallo Stadio Marassi. Con Edoardo Testoni. Telecronaca di Ricky Buscaglia e Roberto Cravero. Dal campo: Marco Russo.

DAZN, anche Liga e Ligue 1 e MOTOGP



Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su vedrà alcune delle migliori competizioni straniere, spiccano indubbiamente per la Liga il match tra Barcellona-Betis di sabato 7 novembre alle 16.15 e la sfida dell’Atletico Madrid contro il Cadice delle 21.00. Il Real Madrid sarà invece impegnato domenica 8 novembre contro il Valencia alle 21.00.

Per la Ligue 1, invece, appuntamento sempre alle 21.00 di sabato 7 novembre con il match tra Psg e Rennes, sfida ad alta classifica nel campionato francese. La telecronaca sarà di Alberto Santi.

Per gli appassionati di motori, su DAZN sarà disponibile anche il weekend di MotoGP con l’appuntamento del Gp d’Europa.

