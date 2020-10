DAZN, da non perdere nel weekend: Serie A, Serie B ma anche Liga e Ligue 1

Torna il grande calcio italiano ed internazionale su DAZN. Weekend da non perdere con tantissimi eventi sportivi assolutamente esclusivi. Dai tre appuntamenti della Serie A, fino alla Serie B e al calcio spagnolo, Ligue 1 e molti altri momenti incredibili da non perdere.

DAZN, da non perdere nel weekend

Come ogni settimana, DAZN offre il meglio dello sport del weekend. Tanto calcio e non solo. Per gli appassionati del pallone, ecco la Serie A con tre partite ad alto tasso emozionale. Apre sabato sera, 31 ottobre 2020 Bologna-Cagliari. La gara sarà preceduta dal pre partita direttamente in diretta dallo Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna con Marco Russo e Simone Tiribocchi. Dal campo il contributo di Federica Zille mentre la telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi e Dario Marcolin.

Ma gli eventi non sono certo terminati. Prima del posticipo del sabato di Serie A, ecco tutta la Serie B, esclusiva DAZN in diretta a partire dalle 14 con l’anticipo Cittadella-Monza, live dallo stadio “Pier Cesare Tombolato”. Successivamente tutte le altre sfide della categoria cadetta.

Domenica sarà un’altra giornata di grande sport con la Serie A sempre protagonista. Alle 12:30 l’avvincente e attesissimo lunch match tra l’Udinese di Gotti e il Milan di Pioli. Pre partita, in diretta dalla Dacia Arena di Udine con Diletta Leotta e Massimo Donati. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin.

Alle 15.00, poi Torino-Lazio in diretta dallo Stadio Olimpico Grande di Torino con Alessandro Lori. Telecronaca di Edoardo Testoni e Roberto Cravero. Dal campo: Federico Sala

DAZN, anche Liga e Ligue 1

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà alcune delle migliori competizioni straniere, spiccano indubbiamente per la Liga il match tra Real Madrid-Huesca e Alaves-Barcellona rispettivamente alle 14.00 e alle 21.00 di sabato sera.

Per la Ligue 1, invece, appuntamento sempre alle 21.00 con i campioni di Francia del Psg che saranno impegnati contro il Nantes.