DAZN, dopo la Serie A anche tutta l’Europa League e la Conference League

Si arricchisce l'offerta DAZN

Dopo la Serie A, DAZN trasmetterà anche l'Europa Legaue e la Conference League. Altro colpo messo a segno da parte dell'emittente. La piattaforma OTT, che dal prossimo anno trasmetterà tutto il campionato italiano (con 7 gare in esclusiva e 3 in co-esclusiva), si è aggiudicata anche la Uefa Europa League e il meglio della Conference League per i prossimi 3 anni.