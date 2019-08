DAZN, grande weekend di calcio: Liga, Ligue 1, Milan-Brescia, Atalanta-Torino e tanto altro…

Torna il grande calcio italiano ed internazionale su DAZN. Weekend da non perdere con tantissimi eventi sportivi assolutamente esclusivi. Seconda giornata di Serie A, la Serie B ma anche calcio spagnolo, Ligue 1 e molti altri appuntamenti incredibili.

TUTTO IL CALCIO – Su DAZN, sabato da non perdere. Milan-Brescia alle 18,00 per la Serie A ma anche tanta Serie B con le gare delle 18 e quelle delle 21. In Spagna, ecco il Barcellona fare visita all’Osasuna, live dalle 17. Domenica non sarà da meno per gli appassionati del grande calcio. Su DAZN, infatti, sarà possibile seguire il Real Madrid contro il Villarreal alle 21. Per la Serie A, invece, due super sfide alle 20,45: Atalanta-Torino e Udinese-Parma.

OLTRE IL CALCIO – Ma in molti ancora si chiedono come fare per poter godere di tutta la programmazione di DAZN che, ricordiamolo, offre non solo calcio ma anche MLB, NHL e NFL. Il tutto è molto semplice: basta accedere al mese di prova totalmente gratuito per i nuovi utenti, al termine del quale, con l’abbonamento per soli 9,99€ al mese DAZN darà modo di accedere a tutti i servizi annunciati per oltre 1500 ore di eventi sportivi all’anno.

COME FUNZIONA IL MESE GRATUITO – Per ottenere il proprio mese di prova basta recarsi sul sito di DAZN e cliccare su COMINCIA IL TUO MESE GRATIS. La procedura di registrazione prevede l’inserimento di un indirizzo email e di una password, oltre che di un metodo di pagamento, opzione che servirà solo per coloro che decideranno di proseguire dopo il mese gratis. Nessun importo verrà addebitato per il primo mese e l’utente potrà decidere di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. Al termine del periodo gratuito, il costo del servizio di DAZN sarà di 9,99€ al mese, ma ci sarà comunque la possibilità di cancellarsi in qualsiasi momento.

Per avviare il periodo di prova è necessario andare sul sito di DAZN (CLICCA QUI PER ACCEDERE) e cliccare su “COMINCIA IL TUO MESE GRATIS”.

SEMPRE CON TE – Per seguire gli eventi sportivi su DAZN, la piattaforma mette a disposizione ogni tipo di servizio possibile. Infatti, DAZN è fruibile attraverso Smart TV, smartphone, tablet, console di gioco e molti altri dispositivi. DAZN è compatibile con una vasta varietà di dispositivi e l’app DAZN è disponibile per tutte le principali piattaforme. Per seguire le partite ed ogni tipo di evento, è possibile anche utilizzare la propria TV trasferendo il segnale del proprio device mobile attraverso Google Chromecast. La piattaforma è accessibile anche attraverso il sito ufficiale, utilizzando un qualsiasi computer con i browser Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Internet Explorer o Edge.