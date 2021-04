DAZN sfida la Uefa con idea Superlega poi arriva la smentita

L'emittente starebbe spingendo per una nuova competizione "esclusiva"

Redazione ITASportPress

Non solo i diritti tv dei campionati nazionali, tra cui quello di Serie A. DAZN pensa in grande e, come riporta il Corriere dello Sport anche nella sua prima pagina odierna, Leonard Blavatnik, miliardario che controlla l'emittente, l'obiettivo è la costituzione di una Superlega, il progetto osteggiato dalla Uefa di Ceferin che nelle prossime ore presenterà il nuovo format della Champions League.

Da quanto si apprende la nuova idea di DAZN è quella di mettere in atto un campionato di calcio europeo in stile NBA: un torneo chiuso alle migliori. "La dimostrazione della serietà del piano sono i contatti continui che ci sono stati anche negli ultimi giorni con sponsor, fondi e naturalmente con le società partecipanti - si legge sul Corriere dello Sport-. C’è chi sostiene che si possa arrivare a un’illustrazione sommaria della formula già nell’arco di pochi giorni. Una risposta alla Uefa che sta per annunciare la riforma della Champions? Ha tutta l’aria di essere un guanto di sfida".

Le squadre partecipanti

Ancora qualche dubbio su chi prenderebbe parte a questa competizione che prevede 16 partecipanti. In Italia dovrebbero aver un posto assicurato Juventus, Inter e Milan. La quarta squadre potrebbe essere la Roma. Per quanto riguarda gli altri Paesi, per l'Inghilterra sarebbero Manchester City, Chelsea, Liverpool, Manchester United, per la Spagna Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia e infine per la Germania Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Borussia Monchengladbach.

LA SMENTITA - DICHIARAZIONE DAZN

Rispetto a quanto riportato dal Corriere dello Sport, in edicola oggi, e ripreso a seguire da altre testate, DAZN precisa che si tratta di notizie false. Nè l’Azienda nè Mr. Blavatnik, sono in alcun modo coinvolti o interessati ad entrare nelle discussioni relative alla costituzione di una SuperLega e che nessuna conversazione in questa direzione ha avuto luogo.

L’obiettivo di DAZN è quello di portare lo sport in streaming ad un numero sempre maggiore di tifosi e per farlo lavora all’acquisizione di diritti sportivi di primo livello. A questo riguardo, a differenza di quanto riportato nell’articolo, DAZN ci tiene a precisare che i diritti della Bundesliga per Germania, Svizzera e Austria sono stati acquisiti a Giugno 2020, per le prossime quattro stagioni. Inoltre, in Inghilterra e Francia è disponibile la versione globale della piattaforma DAZN, lanciata a dicembre 2020, e dedicata al momento agli eventi di boxe; mentre in Spagna, DAZN trasmette il Motomondiale, la Formula1 e numerosi altri importanti eventi sportivi tra i quali non compare, al momento, il massimo campionato di calcio spagnolo (LaLiga). Da ultimo, a differenza di quanto erroneamente indicato, Mr. Blavatnik ha una doppia cittadinanza, non tripla, essendo cittadino americano e inglese.