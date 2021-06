DAZN, svelato il prezzo dell’abbonamento: costi e novità

L'emittente si era assicurata i diritti tv della Serie A

Importanti novità per tutti gli amanti dello sport che, grazie a DAZN, potranno vedere i maggiori eventi sportivi italiani e internazionali live. Come noto, a partire dalla prossima stagione, DAZN trasmetterà tutta la Serie A per un totale di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva) a cui si aggiungono LaLiga e il meglio del calcio internazionale con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici dell'Inter e del Milan.