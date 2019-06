DC United, immenso Rooney: goal da oltre centrocampo. La MLS lo esalta: “Inchinatevi”

Wayne Rooney non smette di segnare e stupire i tifosi. L’attaccante inglese, classe ’85 ed ex Manchester United, è stato protagonista della vittoria per 1-0 del suo DC United contro l’Orlando City. La rete, che porta la sua firma, ha dell’incredibile.

Un goal arrivato da oltre centrocampo che ha portato persino il profilo ufficiale della MLS a congratularsi con lui: “Inchinatevi”, ha scritto su Twitter il profilo della Major League Soccer. Una prodezza, quella di Rooney, arrivata dopo dieci minuti di gioco e che ha tagliato le gambe ai rivali. Un tiro da oltre 60 metri, dalla propria metà campo. Dopo un’azione da calcio d’angolo degli avversari, l’inglese ha ricevuto palla, alzato lo sguardo e con una sciabolata ha sorpreso il portiere rivale Rowe e ha regalato 3 punti importanti al DC United.