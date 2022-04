De Biasi e lo scudetto: “Con la vittoria sulla Juventus, l’Inter…”

Il commento del CT dell'Azerbaigian

NAZIONALE - "La sconfitta dell'Italia contro la Macedonia? Indigesta, i valori erano completamente diversi. [...]. Ciò che balza all'occhio quando mettiamo il naso fuori dai confini è che ci sono difficoltà. [...]". E ancora De Biasi ha aggiunto: "Se in Italia si è ancora in grado di costruire dei talenti? Il talento non si costruisce, si scopre. Anche nei ragazzini mingherlini, magari non fisicati ma di abilità tecnica. Il problema principale credo sia quello: i talenti nascono, ci sono, in Italia come negli altri paesi. Ci vogliono poi però gli scout che vadano a scoprirli per farli crescere, senza però doverli snaturare. Se lavori solo su tattica e fisica, il talento si perde".