De Biasi: “Segreto dell’Italia è stato serietà di Mancini e ambiente sano”

Il parere del CT dell'Azerbaigian sul percorso e la forza dell'Italia all'Europeo

Gianni De Biasi , storico mister e CT dell' Azerbaigian , è intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio Rai 1 per parlare della vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra nella finalissima di Euro 2020. Un successo festeggiato grandemente dagli Azzurri e che ha messo in evidenza la vera forza della Nazionale, ovvero l'unità dei giocatori e il grande rapporto di amicizia che li unisce.

SEGRETO - "Quale è stato il segreto dell'Italia di Mancini? Un gruppo davvero bellissimo. Il segreto della Nazionale italiana è stato il lavoro di squadra, la serietà di Roberto Mancini e della Federazione ma soprattutto un ambiente sano dove non ci sono problemi. Tutti sono determinati nel loro lavoro e con unità di intenti".

Dalla Nazionale italiana, un pensiero e un auspicio anche sul suo Azerbaigian: "Fare come ho fatto con l'Albania per arrivare al Mondiale? Ci proveremo. Sappiamo che sarà molto difficile ma faremo tutto il possibile per riuscirci", ha concluso De Biasi.