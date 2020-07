De Biasi torna all’estero: esperienza sulla panchina dell’Azerbaigian

Gianni De Biasi torna ad allenare una Nazionale. L’ex tecnico del Torino si rimette in gioco con una nuova esperienza del tutto particolare, non sazio delle imprese sulla panchina albanese.

ESPERIENZA INTERNAZIONALE

Il mister, con un buon trascorso internazionale, allenerà la panchina dell’Azerbaigian. A darne comunicazione è il sito ufficiale della Federazione, che contestualmente annuncia che all’interno dello staff del commissario tecnico ci sarà anche Claudio Bellucci, ex attaccante di Bologna e Sampdoria.

IL SUO TRASCORSO

De Biasi nel corso della sua carriera può vantare tra le altre cose la vittoria della Serie C2 con la Spal nel 1997-98, una Coppa Italia di Serie C nel 1998-99, il campionato italiano di C1 col Modena nel 2000-01, anno in cui fu anche in grado di guadagnarsi la Panchina d’argento. In Serie A il tecnico ha allenato parecchie squadre, tra cui Brescia, Torino e Udinese.