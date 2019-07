De Boer punge l’Inter: “Troppa influenza dei procuratori nel club…”

Un’esperienza poco felice e durata appena undici giornate, quella di Frank de Boer sulla panchina dell’Inter nella stagione 2016/2017. L’olandese, oggi alla guida dell’Atlanta United, ha punto i nerazzurri nel corso di un’intervista rilasciata al Telegraaf.

INTER – “A Milano, una volta, l’agente di un giocatore e venuto da me dicendomi che se avesse saputo che non avrei fatto giocare il suo calciatore, non mi avrebbe permesso di farmi diventare l’allenatore…Questo per far capire quanto vadano ad influenzare il club. Credo che sia una cosa inconcepibile che nei suoi confronti non sia stata messa in atto alcuna azione disciplinare. Sono sicuro che con i nerazzurri, se ci fosse stata un po’ più di pazienza, le cose sarebberero andate bene”.