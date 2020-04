De Bruyne ammette: “Vorrei giocare con Cristiano Ronaldo e Henry”

Scegliere due fuoriclasse con cui si vorrebbe giocare non è semplice. Contano le proprie caratteristiche e i gusti personali. Alla domanda difficilissima ha provato a rispondere Kevin De Bruyne nel corso di “The Football Show”. Questa la sua motivazione: “Guarderei di più gli attaccanti. Per me sarebbe importante avere un giocatore creativo. E poi ho bisogno di qualcuno che sia veloce, si inserisca e mi aiuti molto. Gioco con magnifici centrocampisti ma per me gli attaccanti sono molto importanti. Quindi sceglierei Cristiano Ronaldo e Thierry Henry“. Una scelta che è andata in controtendenza con l’idea di Jamie Redknapp che affermava di vedere meglio insieme a lui due ex stelle del Barcellona: Xavi e Andrés Iniesta.