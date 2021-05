De Bruyne annuncia: “Doppia frattura. Mi sento meglio ma sono deluso”

Il calciatore belga del Manchester City è dovuto uscire dal campo nel corso della finale di Champions League

Doveva essere uno dei protagonisti del Manchester City di Guardiola nella finale di Champions League contro il Chelsea e, non nel modo in cui sperava, lo è stato. Parliamo di Kevin De Bruyne che è stato costretto a lasciare il campo nel corso del match a causa di un brutto contrasto di gioco subito. Una ostruzione di Rudiger al 59esimo della ripresa lo ha obbligato a stare a terra per diversi minuti e, successivamente, abbandonare il terreno di gioco.

A dare notizie sulle sue condizioni lo stesso fantasista belga che sui social, precisamente su Twitter, ha scritto all'indomani della sconfitta dei suoi Citizens: "Ciao ragazzi, sono appena tornato dall’ospedale. La diagnosi è frattura ossea acuta del naso e frattura orbitale sinistra. Adesso mi sento bene. Ovviamente ancora deluso per ieri ma torneremo in finale".

Poche parole, e un umore sicuramente non dei migliori per De Bruyne che adesso, oltre a guardare avanti per il suo club, deve cercare di rimettersi in forze per il prossimo Europeo con il Belgio che prenderà il via tra poche settimane.