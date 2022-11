De Bruyne e il suo stipendio: “Io pagato troppo? No e vi spiego perché…”

Intervista a 360° per Kevin De Bruyne al The Guardian . La stella del Manchester City e del Belgio , attualmente impegnata al Mondiale in Qatar, ha parlato di diversi argomenti. Spiccano alcune parole sui compensi dei calciatori ed in particolare quelle relative al proprio ingaggio nel club.

INGAGGIO - Come sottolineato dal tabloid inglese, De Bruyne è il giocatore più pagato del Manchester City con uno stipendio di circa 385 mila sterline a settimana. Alla domanda sul fatto se ritenesse o meno la cifra troppo elevata, il giocatore ha risposto: "No. Non penso di essere pagato troppo. So che questa risposta risulta essere poco popolare ma se pensate ad un cantante che si esibisce ad un concerto con 60.000 persone. Guardo con logica tutto questo. Milioni di persone guardano il calcio in TV, 60.000 persone guardano la partita allo stadio, il reddito del club è di 500-600 milioni di sterline. Quindi sì, sono un sacco di soldi, sono troppi? Se il club può permetterselo, allora non è troppo. Questa non è la risposta più popolare, ripeto, ma è così che la vedo io".