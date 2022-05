De Bruyne e la Nations League: “Come amichevoli senza alcuna importanza”

Il fantasista del Belgio non ritiene la competizione importante

Tra pochi giorni sarà tempo di Nations League ma la competizione per Nazionali non pare avere grande importanza per diversi protagonisti. Tra questi anche Kevin De Bruyne , fantasista del Manchester City e del Belgio , che nelle ultime ore si è espresso in modo molto duro a proposito di questo torneo che obbligherà agli straordinari i calciatori.

Come riportato anche dal Daily Mail, il giocatore ritiene poco importante e quasi un peso questo torneo soprattutto dopo una stagione molto impegnativa come quella vissuta da tutti i club: "Altre due settimane di impegni sono troppe. Noi calciatori non possiamo cambiare nulla, ma onestamente a me questo torneo non interessa. Penso che queste gare siano come amichevoli a cui viene data troppa importanza. Ripeto, noi le giocheremo ma è come se fosse una sorta di 'campagna di allenamento'. Come calciatori possiamo dire che vogliamo riposare di più perché alla fine in un anno abbiamo massimo tre settimane di libertà. Anche se lo diciamo, però, non cambierà nulla, quindi faremo il nostro lavoro sul campo".