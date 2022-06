De Bruyne e un possibile futuro da allenatore: ecco la licenza

Il certificato ottenuto dal centrocampista belga

Come riporta The Sun, infatti, la stella del Manchester City e del Belgio Kevin De Bruyne ha ricevuto la licenza da allenatore UEFA A, una settimana dopo aver vinto il titolo di Premier League . Il 30enne, che vincerà per la terza volta consecutiva il premio di giocatore dell'anno del campionato inglese (PFA), è uno dei 18 belgi ad aver recentemente ricevuto un certificato di allenatore. Il corso di formazione è durato due anni. La licenza di categoria A consente di allenare squadre giovanili o di lavorare come assistente allenatore in qualsiasi club europeo.