De Bruyne esalta Lukaku: “Con lui, il Belgio è una squadra migliore”

Completo, straripante, decisivo. Romelu Lukaku ha conquistato gli appassionati della Serie A con prestazioni maiuscole nei suoi due anni in Italia. A suon di gol ha contribuito alla crescita dell’Inter, che nella scorsa stagione ha sfiorato campionato ed Europa League. Stavolta la squadra nerazzurra sembra volare dritta verso il bersaglio tricolore e Lukaku sembra vicino a festeggiare il primo titolo in Italia.

IMPORTANZA

Tuttavia, Lukaku sa essere importante anche con la Nazionale belga. Lo certificano i numeri, ma anche la stima dei compagni. Lo ha ribadito ulteriormente Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Manchester City ne ha parlato in conferenza stampa: “Romelu è un giocatore molto importante per noi. È sempre un vantaggio averlo in squadra. Ci aiuta a essere migliori e più giocatori abbiamo a disposizione, più possibilità abbiamo per iniziare bene queste qualificazioni”.