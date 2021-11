De Bruyne: “Mondiale ogni 2 anni non è cattiva idea. Sul mio futuro…”

"Non so se continuerò dopo Qatar 2022"

PROPOSTA - Tra i temi affrontati, quello del torneo ogni 2 anni: "All'inizio della stagione, ho avuto un incontro con persone della FIFA e Arsene Wenger per spiegarci cosa vogliono fare. Non penso che sia un'idea cattiva di per sé. Ma ovviamente, per fare una cosa del genere, le federazioni di tutti i Paesi, UEFA e FIFA devono coordinarsi", ha detto De Bruyne. "Tutti devono lavorare insieme. E io ho insistito su un secondo punto: ho detto loro che è assolutamente necessario mantenere un periodo reale di riposo per noi giocatori, a fine stagione. Ma l'idea in sé non è male... a patto che tutti al mondo collaborino".