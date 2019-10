De Ceglie torna in campo: futuro negli USA al Miami Beach

Dopo oltre un anno di pausa, Paolo De Ceglie ha deciso di fare il suo ritorno in campo. Per l’ex esterno della Juventus è pronto un contratto al Miami Beach, dove la nuova squadra americana si sta preparando per la prossima stagione, che comincerà a marzo.

Manca ancora l’ufficialità ma, come riporta Sky, quando il tutto sarà tutto formalizzato, De Ceglie firmerà un contratto fino al giugno 2022 con possibilità di rimanere, in futuro, come dirigente. Dopo aver annunciato nelle scorse ore José Luis VIllarreal come tecnico, ecco che i Miami Beach si apprestano a portare a casa un buon colpo d’esperienza. L’ultima esperienza di De Ceglie era stata in Svizzerra con la maglia del Servette.