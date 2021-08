De Gea, dalla porta del Manchester United… all’US Open di tennis

Siparietto social dell'estremo difensore Red Devils

Chissà, magari in futuro potrà davvero stupire tutti e cambiare sport. Per ora David De Gea , portiere del Manchester United , ammicca e basta al tennis e si propone come Wild Card per... l'US Open.

Simpatico siparietto andando in scena sui social con lo spagnolo che ha pubblicato un filmato nel quale mostra le sue doti in quello che deve essere uno dei suoi hobby, il tennis appunto. "Quasi pronti per l'US Open", ha scritto De Gea che poi rivolgendosi direttamente agli organizzatori dell'evento ha aggiunto: "ATP Tour, pensi che sia arrivato il momento per una Wild Card?". Un messaggio con tanta ironia che è diventato virale non appena tra i commenti è apparso quello del noto tennista inglese Andy Murray che si è proposto per essere suo partner in un doppio: "Se hai bisogno di un partner di doppio, allora sono alla ricerca", ha scherzato il professionista. "Data e ora, per favore", ha commentato rispondendo ancora il calciatore del Manchester United.