De Jong, tra Messi e Olanda: “Spero Leo resti al Barcellona. Europeo? Si gioca per vincere”

Il centrocampista olandese tra club e Nazionale

EUROPEO - "Non so con quale modulo giocheremo ma ovviamente sarò a centrocampo. Non sono un giocatore da 15 gol e 15 assist a stagione ma sì, mi piace anche segnare", ha esordito De Jong . "Il mio obiettivo è giocare bene. Non ho un traguardo fissato per l'Europeo, ma vogliamo fare bene. Abbiamo ottimi giocatori ma non siamo certo la Francia. Non siamo favoriti ma si gioca per vincere tutte le partite e quindi anche l'Europeo. Penso che ci siano 8 Nazionali che possono dire la loro".

BARCELLONA - Dalla squadra Oranje al Barcellona: "Acquistato per molti soldi? Sì e questo vuol dire che sei un buon giocatore. Koeman mi ha dato molta fiducia, mi ha detto di essere più deciso in quello che faccio. Lui è stato molto importante per me". "Se c'è delusione per la stagione? Sicuramente vincere la Copa del Rey non può bastare ad un club come il Barcellona, ma se guardiamo bene da cosa arriviamo. Beh, non è stata tutta da buttare come annata. Messi? Lo vedo felice e penso e spero possa restare. Lui è il migliore. Lo è da quando io avevo 12 anni ed è ancora lì al top. Se abbiamo parlato del suo futuro? Non direttamente. Parliamo di tante cose. Giocare con lui è speciale e spero di poterlo continuare a fare", ha concluso De Jong.