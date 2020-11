De Laurentiis annuncia: “Lavoro ad una serie su Maradona in stile ‘The Last Dance’ di Jordan”

“Per Napoli ha rappresentato tutto. È stato un secondo San Gennaro, con tutto il rispetto per il patrono della città”. Parola di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che è intervenuto ai microfoni di Rai Uno nel corso della trasmissione Porta a Porta per parlare della tragica scomparsa di Diego Armando Maradona. Il numero uno del club partenopeo ha espresso il desiderio di rendere omaggio al Diez in modo assolutamente speciale.

De Laurentiis: “Una serie tv su Diego”

“La città veniva da anni difficili dopo il terremoto, Diego è stata una resurrezione per i napoletani”, ha detto De Laurentiis. “Per Napoli ha rappresentato tutto. È stato un secondo San Gennaro, con tutto il rispetto per il patrono della città. Per me e per il club è una giornata triste. Da dodici mesi lavoro ad una serie tv sugli anni napoletani di Diego, sarà simile a ‘The Last Dance’, quella della storia di Michael Jordan. Maradona e Pelè vengono ricordati come i migliori di sempre, ma Diego aveva una personalità che andava oltre, è stato il più grande ed è difficile vederne un altro come lui”.