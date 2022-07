De Laurentiis contestato dai tifosi del Napoli: “Mertens? Ha rifiutato mie proposte”

Rimasto in disparte in questo avvio di nuova stagione, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è unito alla squadra nel ritiro di Dimaro nelle ultime ore senza però mai esporsi in pubblico in grande stile come di solito aveva fatto anche in passato. Ad ogni modo, c'è stata maniera per un piccolo confronto con alcuni tifosi che lo hanno contestato dopo gli addii pesanti di big come Insigne, Koulibaly e anche quello di Mertens.