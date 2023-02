De Laurentiis, messaggio con frecciata: “Napoli senza debiti. Su Osimhen…”

"Osimhen non è in vendita. I nostri giocatori sono richiesti, ma non devo vendere nessuno. Non abbiamo debiti", ha detto De Laurentiis non facendosi sfuggire l'occasione per lanciare una frecciata a quei club che non se la passano tanto bene o che fanno operazioni particolari.

Spazio poi anche al calcio giocato e alla prossima sfida di Champions League che vedrà i partenopei impegnati con l'Eintracht Francoforte agli ottavi: "All'inizio l'impressione è stata quella di un sorteggio non difficile, ma in realtà non è esattamente così. Non a caso stanno lottando per il campionato in Germania. Non dobbiamo pensare di essere migliori: lo ha fatto lo scorso anno il Barcellona (in Europa League, poi i catalani sono stati eliminati ndr), non dobbiamo ripetere l'errore".