De Laurentiis: “Napoli-Argentina a maggio per la First Maradona Cup”

Il presidente ha annunciato la grande sfida in onore del Pibe de Oro

Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli , ha parlato nel corso di un collegamento in diretta con America tv, allo Show del Futbol, annunciando un evento in onore di Diego Armando Maradona. Una partita di calcio tra la sua squadra e... l'Argentina.

Il numero uno azzurro, in diretta con Hugo Maradona al suo fianco, ha annunciato i suoi programmi per il primo trofeo dedicato al Pibe de Oro. Il tutto dovrebbe avvenire a pochissima distanza dalla conclusione del campionato di Serie A, esattamente il prossimo 24 maggio.

ANNUNCIO - "Stiamo lavorando con il Ministro degli Esteri, Di Maio, e con l’ambasciatore argentino a Roma per poter organizzare il 24 maggio 2022, qui nel suo stadio, la partita tra il Napoli e la Nazionale argentina per quella che chiameremo the First Maradona Cup", ha detto De Laurentiis utilizzando questo nome per sottolineare la differenza con la Maradona Cup che giocheranno Barcellona e Boca Juniors il 14 dicembre a Riyad.