De Laurentiis positivo al coronavirus: “Non avevo sintomi”

Aurelio De Laurentiis positivo al coronavirus. Questa la notizia che nelle ultime 24 ore ha scosso il mondo del pallone. Non tanto per le condizioni, fin qui apparentemente buone del presidente del Napoli, quanto per le modalità con le quali il numero uno azzurro si sarebbe comportato in queste giornate. “Non avevo sintomi, altrimenti non mi sarei messo in viaggio”. Sarebbero queste le parole del numero uno partenopeo dopo le tante polemiche causate dal suo comportamento.

De Laurentiis: la spiegazione

Al centro di diverse critiche, Aurelio De Laurentiis avrebbe spiegato, come riporta Repubblica, il perché della sua presenza all’Assemblea di Lega nella giornata di mercoledì e dell’apparente serenità, anche senza mascherina. “Se avessi immaginato di poter avere il Covid, non mi sarei mai messo in viaggio. Non avevo sintomi”. Parole destinate ad avere un seguito anche perché nelle scorse ore il patron del Napoli sarebbe stato portato in ospedale per accertamenti in compagnia di sua moglie, anche lei positiva.

