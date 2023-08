De Laurentiis: “Spalletti? Avvocati al lavoro, a me disse che voleva zappare…”

La Figc non sborserà un euro e confida che possa essere lo stesso anche per Spalletti, ma la questione è tuttora viva e in mano agli avvocati, come ha precisato lo stesso De Laurentiis.

In un’intervista a 'Il Foglio' il presidente del Napoli ha usato toni poco concilianti nei confronti del proprio ex allenatore: "Di Spalletti ne stanno discutendo gli avvocati e io preferisco non intromettermi. A me disse ‘Sono molto stanco, ho bisogno di un periodo sabbatico per coltivare la terra’. Per questo lo lasciai andare. Però quel che gli passava per la testa lo sa solo lui”.