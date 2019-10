De Laurentiis sorprende ancora: “Il ritorno di Higuain? Perché no…”

Il fiume in piena non sembra volersi arrestare. Dopo gli attacchi a Callejon e Mertens, tentati dalla Cina, e dopo le dure parole rivolte a Insigne, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis continua a stupire e questa volta si è concentrato su un illustre e recente ex come Gonzalo Higuain.

Tema, il possibile e clamoroso ritorno in azzurro del Pipita, ipotesi che ADL non ha scartato nonostante il traumatico addio: “Non tocca a me parlare o pensare a un ritorno di Higuain e Ancelotti non me lo ha mai chiesto. E se lo facesse gli direi: perché no?”.

Higuain ha giocato nel Napoli per tre stagioni, firmando nel 2016 il record di gol nella Serie A a 20 squadre con 36 centri. Poi lo strappo con il passaggio alla Juventus e le successive schermaglie con De Laurentiis.