De Laurentiis tuona: “Se i giocatori impegnati in Nazionale tornano positivi al Covid saranno guai per la Uefa”

Mai banale e sempre piuttosto fumantino, Aurelio De Laurentiis si conferma il numero uno con le sue dichiarazioni scottanti. Il presidente del Napoli, nel corso della conferenza stampa nel ritiro dei partenopei a Castel di Sangro ha tuonato nei confronti della Uefa annunciando possibili azioni legali nel caso in cui i giocatori impegnati con le Nazionali dovessero tornare e risultare positivi al coronavirus.

De Laurentiis: attacco alla Uefa

“Io ce l’ho con la Uefa, mi auguro che quando rientreranno i nostri calciatori non siano positivi perché altrimenti per la Uefa saranno guai storici“, ha detto senza giri di parole De Laurentiis. “Nessuno ha mai detto nulla, ma io dirò moltissimo. Ma con i fatti, con gli avvocati”. E sul tema della riapertura degli stadi al pubblico: “Si parla di Federazione e di Lega, ma loro non possono nulla davanti al Comitato Scientifico Nazionale. Quello che può accadere è che i Governatori delle Regioni possano decidere in autonomia per la riapertura degli stadi. Il problema sono le elezioni in alcune Regioni, noi giochiamo la prima fuori casa il 20. Speriamo che dopo si possa riaprire al 50% il San Paolo”.

