De Ligt al Bayern Monaco, c’è una novità: la conferma di Salihamidzic

Quale futuro per Matthijs De Ligt? Il difensore olandese potrebbe dire addio alla Juventus per accasarsi al Bayern Monaco e in queste ore ci sarebbero stati passa in avanti. La conferma sembra essere arrivata da HasanSalihamidzic, direttore sportivo del club tedesco, che ha parlato alla Bild facendo il punto sulle trattative di mercato.