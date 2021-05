De Ligt: “Alla Juventus cresciuto tanto. Mi ha stupito soprattutto…”

Il difensore olandese si racconta

Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ha concesso un'intervista al quotidiano olandese de Volkskrant nella quale si è soffermato sulla crescita personale dal suo trasferimento dall'Ajax al club bianconero: "Da quando sono alla Juve sono cresciuto molto mentalmente, sono più maturo. Mi sono dovuto abituare allo stile di gioco in Italia, al modo in cui si muovono gli attaccanti. Quando giocavo all'Ajax prestavo molta più attenzione al singolo attaccante, qui devo prestare attenzione alla zona. Non sempre seguo l'uomo con la palla, ma devo seguire anche l'uomo che corre in profondità senza palla. Ma è sempre questione di valutare l'opzione migliore".

Nella crescita dell'olandese, grande merito anche dei compagni più esperti: "Chiellini è un maestro. Ha molta esperienza, ho imparato molto da lui. In Italia quella della difesa è una vera e propria arte". Non poteva mancare un commento anche su CR7: "Cristiano Ronaldo? ll modo in cui vive il suo sport, come si mantiene in forma, quanto è motivato all'età di 36 anni: è fantastico. Idem Chiellini. Buffon anche a 43 anni. Sono tutti dei super professionisti", ha concluso de Ligt.